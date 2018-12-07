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Саррі визнав, що не знає, як перемагати команду Гвардіоли

18:40 174 Читать на русском
Саррі визнав, що не знає, як перемагати команду Гвардіоли
Мауріціо Саррі / фото із соцмереж

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі визнав, що досі не знає, як перемогти свого колегу з Манчестер Сіті Пепа Гвардіолу.

"Я не знаю! Я програв усі матчі проти Гвардіоли, тому не знаю. Вам краще запитати кого-небудь іще.

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Цей матч для нас дуже важливий. Ми знаємо, що це дуже складний матч проти однієї з найкращих команд в Європі.

Я думаю, що ми стаємо кращими з кожною грою, але вони також прогресують. Ми почали сезон добре, тепер нам доводиться стикатися з деякими труднощами, але це нормально", – цитує Саррі Goal.com.

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Варто зауважити, що Саррі тричі зустрічався з командами іспанського фахівця, і Гвардіола жодного разу не програв.

Поєдинок Челсі – Манчестер Сіті відбудеться 8 грудня о 19:30. Між командами десять очок різниці в турнірній таблиці АПЛ.

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Челсі - Манчестер Сіті: Субота 08 грудня 2018

Челсі
до матчу
23
год
:
27
хв
Манчестер Сіті
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