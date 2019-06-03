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Саррі визначився з першим трансфером в Ювентусі

12:54 874 Читать на русском
Саррі визначився з першим трансфером в Ювентусі
Мауріціо Саррі / Челсі

Потенційний наставник Ювентуса Мауріціо Саррі знає, якого гравця прагне підписати.

Захисник Наполі Каліду Кулібалі може влітку перейти в Ювентус, повідомляє Tuttosport.

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Його переходу готовий посприяти особисто Мауріціо Саррі, який, швидше за все, замінить Массіміліано Аллегрі на посаді головного тренера.

Наставник та футболіст працювали разом у Наполі та вели боротьбу зі "Старою Синьйорою" за чемпіонський титул.

Саррі у сезоні 2018/19 разом із Челсі став переможцем розіграшу Ліги Європи.

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