Тисячі порожніх місць, жахливі умови для фанів та специфічна картинка: чому мережа критикує фінал Ліги Європи в Баку

Челсі та Арсенал зіграли у одному з найбільш ненависних серед уболівальників фіналів єврокубка.

Вибір столиці Азербайджану як місця проведення вирішального матчу Ліги Європи 2018/19 був досить ризикованим кроком з боку УЄФА, який прагне розширювати власну географію на Схід. Найгірші побоювання підтвердились ще за декілька тижнів до фіналу, коли стало відомо, що на Олімпійському стадіоні в Баку зійдуться два лондонські клуби. Фанати зіткнулися з величезною кількістю проблем, масово відмовляючись від виснажливого і коштовного перельоту.

УЄФА виділив прихильникам обох команд по 6 тисяч квитків, однак як Челсі, так і Арсенал не змогли реалізувати навіть такої мізерної за сьогоднішніми мірками квоти. "Пенсіонери" розкупили трохи більше 2 тисяч перепусток, а "гармаші" – 3,5.

A European final between two English teams in Baku is a real test of the global brand that is the Premier League.



Looks like it's failed miserably.



Don't ever quote me your number of social followers again EPL fanboys. pic.twitter.com/yxq2XK583P — Celtic F1rst (@CelticF1rst) 29 травня 2019 р.рен

Таким чином, арена, що здатна розмістити 70-тисяч глядачів, не дорахувалась близько 18-и (!) тисяч фанів. Фото з порожніми стільцями миттєво заполонили соцмережі, які засудили лондонське дербі на Закавказзі.

Sad to see so many empty seats in a major final. Odd to play the final in a place like Baku. Doesn’t look good, UEFA. pic.twitter.com/hePN43KHyL — The Away Fans Videos (@TheAwayFansVids) 29 травня 2019 р.

Екс-хавбек Челсі та Арсенала Сеск Фабрегас, який працював експертом у Баку, також підтримав масове обурення уболівальників: "Футболісти приходять і йдуть, а фанати – залишаються назавжди. Багато моїх друзів хотіли потрапити на фінал, але не могли собі цього дозволити. Логічним місцем проведення такого поєдинку були б Вемблі або Олд Траффорд. Спочатку потрібно думати про фанів".

'It's sad to see a dull atmosphere at such a big final'



Cesc Fabregas criticises decision to hold Europa League final in Baku with thousands of seats left empty for clash between Chelsea and Arsenalhttps://t.co/mt34kdylq2 pic.twitter.com/hFCm6itysS — MailOnline Sport (@MailSport) 29 травня 2019 р.

Перед грою президент УЄФА Александер Чеферін висловив здивування поведінкою британських фанатів, які повертали квитки через проблеми з логістикою і шаленими витратами на переліт: "Якщо чесно, то я не розумію претензій, не бачу ніяких труднощів. Звичайно, уболівальникам легше придбати квитки і забронювати готелі в Лондоні та Римі, ніж в Баку або Більбао. Але це не означає, що ми не повинні проводити матчі в цих містах".

Однак реальність виявилась більш похмурою, ніж оптимістичні заяви керівництва УЄФА. Величезна кількість порожніх місць стала вироком для чиновників Союзу зі штаб-квартирою у Ньйоні. Можливо, після азербайджанського прецеденту там почнуть більш ретельно оцінювати потенційні ризики.

Not what you expect to see at a European final...



Plenty of empty seats in Baku. pic.twitter.com/7WktBfqADf — Squawka News (@SquawkaNews) 29 травня 2019 р.

Thousands of empty seats in Arsenal and Chelsea ends as fans struggle to get to Baku for Europa League final https://t.co/bO4wDqZwfH — The Sun Football (@TheSunFootball) 29 травня 2019 р.

Місце проведення виявилось не єдиною проблемою фіналу в Баку. Організаторам також дісталось за сам стадіон, який не належить до суто футбольних споруд. Через наявність легкоатлетичних доріжок перегляд гри для багатьох уболівальників перетворився на складне випробування. Чимало глядачів після матчу шкодували, що не прихопили з собою біноклі.

Already ridiculous this final is being staged in Baku, but for fans to then have a view like this miles from the pitch is shameful. UEFA are actively mocking these fans... pic.twitter.com/MyQVGWfPT5 — Sam Pilger (@sampilger) 29 травня 2019 р.

Картинка трансляції також викликала чимало нарікань у мережі, якій мініатюрні гравці на величезній поляні нагадали старенькі добрі футбольні симулятори.

Honestly surprised UEFA didn't opt for this TV camera angle given the amount of empty seats in the stadium. #UELFinal pic.twitter.com/d1fSZK94jO — FootballJOE (@FootballJOE) 29 травня 2019 р.

