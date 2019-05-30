Тисячі порожніх місць, жахливі умови для фанів та специфічна картинка: чому мережа критикує фінал Ліги Європи в Баку

Челсі та Арсенал зіграли у одному з найбільш ненависних серед уболівальників фіналів єврокубка.
Вибір столиці Азербайджану як місця проведення вирішального матчу Ліги Європи 2018/19 був досить ризикованим кроком з боку УЄФА, який прагне розширювати власну географію на Схід. Найгірші побоювання підтвердились ще за декілька тижнів до фіналу, коли стало відомо, що на Олімпійському стадіоні в Баку зійдуться два лондонські клуби. Фанати зіткнулися з величезною кількістю проблем, масово відмовляючись від виснажливого і коштовного перельоту.
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УЄФА виділив прихильникам обох команд по 6 тисяч квитків, однак як Челсі, так і Арсенал не змогли реалізувати навіть такої мізерної за сьогоднішніми мірками квоти. "Пенсіонери" розкупили трохи більше 2 тисяч перепусток, а "гармаші" – 3,5.
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Таким чином, арена, що здатна розмістити 70-тисяч глядачів, не дорахувалась близько 18-и (!) тисяч фанів. Фото з порожніми стільцями миттєво заполонили соцмережі, які засудили лондонське дербі на Закавказзі.
Екс-хавбек Челсі та Арсенала Сеск Фабрегас, який працював експертом у Баку, також підтримав масове обурення уболівальників: "Футболісти приходять і йдуть, а фанати – залишаються назавжди. Багато моїх друзів хотіли потрапити на фінал, але не могли собі цього дозволити. Логічним місцем проведення такого поєдинку були б Вемблі або Олд Траффорд. Спочатку потрібно думати про фанів".
Перед грою президент УЄФА Александер Чеферін висловив здивування поведінкою британських фанатів, які повертали квитки через проблеми з логістикою і шаленими витратами на переліт: "Якщо чесно, то я не розумію претензій, не бачу ніяких труднощів. Звичайно, уболівальникам легше придбати квитки і забронювати готелі в Лондоні та Римі, ніж в Баку або Більбао. Але це не означає, що ми не повинні проводити матчі в цих містах".
Однак реальність виявилась більш похмурою, ніж оптимістичні заяви керівництва УЄФА. Величезна кількість порожніх місць стала вироком для чиновників Союзу зі штаб-квартирою у Ньйоні. Можливо, після азербайджанського прецеденту там почнуть більш ретельно оцінювати потенційні ризики.
Місце проведення виявилось не єдиною проблемою фіналу в Баку. Організаторам також дісталось за сам стадіон, який не належить до суто футбольних споруд. Через наявність легкоатлетичних доріжок перегляд гри для багатьох уболівальників перетворився на складне випробування. Чимало глядачів після матчу шкодували, що не прихопили з собою біноклі.
Картинка трансляції також викликала чимало нарікань у мережі, якій мініатюрні гравці на величезній поляні нагадали старенькі добрі футбольні симулятори.
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