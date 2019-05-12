Саррі прокоментував чутки про відставку та підсумував сезон для Челсі

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі підсумував сезон для "синіх" і відповів на питання про свою відставку.

"Мені поставили завдання повернути Челсі в Лігу чемпіонів, і мета була досягнута. Я дуже люблю АПЛ і хотів би залишитись.

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Азар протягом 7 сезонів викладався на повну у складі Челсі. Ми повинні поважати його рішення, хоча звісно я сподіваюсь, що він залишиться, але я не знаю, як воно буде в майбутньому.

Мій перший сезон у Челсі був важким, але я щасливий, що ми посіли третю сходинку, а також зіграли у фіналі Кубка англійської ліги та зіграємо у фіналі Ліги Європи. Цей матч може зробити сезон неймовірним", – цитує Саррі офіційний Twitter Челсі.

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