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Челсі виграв бронзові медалі, Манчестер Юнайтед програв Кардіффу та інші результати 38-го туру АПЛ

12 травня 19:00 1349 Читать на русском
Челсі виграв бронзові медалі, Манчестер Юнайтед програв Кардіффу та інші результати 38-го туру АПЛ
Лестер – Челсі – 0:0

В рамках заключного туру англійської першості не обійшлося без сенсацій.

Чемпіонат Англії 2018/2019, 38-й тур

Бернлі – Арсенал – 1:3

Голи: Барнс, 65 – Обамеянг, 54, 63, Нкетія, 90+4

Крістал Пелас – Борнмут – 5:3

Голи: Батшуаї, 24, 32, Сімпсон, 38 (автогоол), Ван Анхольт, 65, Таунсенд, 80 – Лерма, 45, 57, Кінг, 73

Лестер – Челсі – 0:0

Манчестер Юнайтед – Кардіфф – 0:2

Голи: Мендес-Лаінг, 23, 57

Саутгемптон – Хаддерсфілд – 1:1

Голи: Редмонд, 41 – Прітчард, 57

Тоттенхем – Евертон – 2:2

Голи: Дайєр, 3, Еріксен, 75 – Уолкотт, 69, 72

Уотфорд – Вест Хем – 1:4

Голи: Деулофеу, 47 – Нобл, 15, 80, Лансіні, 39, Арнаутовіч, 71

Вилучення: Холебас, 48

Фулхем – Ньюкасл – 0:4

Голи: Шелві, 9, Перес, 11, Шер, 61 Рондон, 90

Бернлі гідно тримався у рідних стінах проти Арсенала, який ще у минулому турі втратив шанси на четверту сходину в АПЛ. Перший тайм завершився без забитих голів, хоча обидві команди пробивали у стійку – це Вуду і Обамеянгу не пощастило. Втім, по перерві клас гостей дався взнаки: на 52-й хвилині Обамеянг точним ударом відкрив рахунок, а на 63-й подвоїв перевагу "канонірів". Господарі не здались і на 65-й відквитали один м'яч зусиллями Барнса, однак на більшого їх не вистачило. У компенсований час Нкетія добив Бернлі – 1:3.

Вест Хем приїхав у гості до Уотфорда та влаштував там розгром. Вже на 15-й хвилині "молотобійці" вийшли уперед після голу Нобла, а перед перервою Лансіні забив другий м'яч у ворота господарів. Одразу після неї Деулофеу відквитав один гол, однак тут же його команда залишилась у меншості – це Холебас отримав пряму червону. Вест Хем одразу ж захопив ініціативу й добив Уотфорд: на 71-й хвилині відзначився Арнаутовіч, а на 80-й Нобл встановив остаточний рахунок зустрічі – 1:4.

Крістал Пелас потужно розпочав домашній поєдинок проти Борнмута, до 38-ї хвилини забивши три голи – дублем відзначився Батшуаї, а ще один м'яч у власні ворота зрізав захисник "вишневих" Сімпсон. Втім, гості зусиллями Лерми зуміли розмочити рахунок наприкінці першого тайму, а за 12 хвилин по перерві Айб скоротив відставання до мінімуму. "Орли" прокинулись і на 65-й, здавалося, вбили інтригу голом Ван Анхольта, однак Кінг на 73-й забив третій м'яч Борнмута. Тим не менш, останнє слово залишилось за господарями, які на 80-й хвилині забили восьмий гол у зустрічі, завершеної з рахунком 5:3.

Лестер приймав Челсі. У дуже динамічному матчі лондонцям ніяк не вдавалося зломити спротив "лисів" – навіть після виходу на поле Азара, Ковачіча та Жиру. Не дивлячись на серію створених моментів, відкрити рахунок команди так і не змогли. Матч завершився нульовою нічиєю.

Манчестер Юнайтед завітав до столиці Вельсу на матч з місцевим Кардіффом. Підопічні Ніла Ворнокка вже вилетіли з АПЛ, але наостанок вирішили покуражитись – на 23-й хвилині Мендес-Лаінг вивів господарів уперед, а на 57-й він же подвоїв їх перевагу. Манкуніанці від такого удару так і не оговтались, безславно програвши.

Саутгемптон у рідних стінах зустрівся з Хаддерсфілдом, зусиллями Редмонда вирвавшись уперед на 41-й хвилині. На початку першого тайму Прітчарду класним ударом вдалося зрівняти рахунок, на чому процес забивання голів у зустрічі й завершився.

Тоттенхем перед фіналом Ліги чемпіонів влаштував розвеселий домашній поєдинок проти Евертона. Вже на 3-й хвилині Дайєр відкрив рахунок, однак в середині другого таймі точні постріли Уолкотта та Тосуна вивели вперед "ірисок". Шпори зрівняли на 75-й зусиллями Еріксена, але дотиснути суперника їм не вдалося. Фінальний свисток зафіксував бойову нічию – 2:2.

Ньюкасл приїхав у Західний Лондон в гості до Фулхема, якому не вдалося грюкнути дверима на прощання з АПЛ. На 9-й хвилині Шелві забив перший гол у ворота господарів, за дві хвилини Перес провів ще один, в середині другого тайму Шер довів рахунок до розгромного, а вже компенсований час Рондон забив четвертий гол. 0:4 – Фулхем ганебно покидає еліту.

Таким чином, суттєвих змін у турнірній таблиці АПЛ в останньому турі не відбулося. Челсі залишився на третій позиції, Тоттенхем у четвірці, лондонський Арсенал завершив сезон вище за Манчестер Юнайтед.

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