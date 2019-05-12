Сарри прокомментировал слухи об отставке и подытожил сезон для Челси

Главный тренер Челси Маурицио Сарри подытожил сезон для "синих" и ответил на вопрос о своей отставке.

"Мне была поставлена задача вернуть Челси в Лигу чемпионов, и цель была достигнута. Я очень люблю АПЛ и хотел бы остаться.

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Азар в течение 7 сезонов выкладывался на полную в составе Челси. Мы должны уважать его решение, хотя конечно я надеюсь, что он останется, но я не знаю, как оно будет в будущем.

Мой первый сезон в Челси был тяжелым, но я счастлив, что мы заняли третье место, а также сыграли в финале Кубка английской лиги и сыграем в финале Лиги Европы. Этот матч может сделать сезон невероятным", – цитирует Сарри официальный Twitter Челси.

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