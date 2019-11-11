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Саррі прокоментував бурхливу реакцію Роналду на свою заміну у другому матчі поспіль

12:18 1699 Читать на русском
Саррі прокоментував бурхливу реакцію Роналду на свою заміну у другому матчі поспіль
Мауріціо Саррі та Кріштіану Роналду / фото: Ювентус

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі прокоментував епізод з заміною Кріштіану Роналду під час матчу 12-го туру Серії А проти Мілана.

77’ Пауло Дибала
 
77’ Пауло Дибала

"Потрібно подякувати Роналду, тому що він пішов на певні жертви заради того, щоб зіграти сьогодні. Він зробив все можливе, але я бачив, що йому недобре, тому подумав про те, що краще його замінити.

Роналду, розлючений заміною, покинув стадіон до завершення матчу з Міланом

В останній місяць у нього спостерігаються невеликі проблеми з коліном, до того ж на тренуванні він отримав сильний удар, в результаті чого, сталося пошкодження зв'язки. Безумовно, це впливає на його гру, і зараз він не в кращому стані. Будь-яки гравець буде роздратований заміною.

Коли гравець роздратований через те, що йому довелося покинути поле – це нормально. Тим більше він так наполегливо працював, щоб зіграти в цьому матчі. Якщо гравець старається з усіх сил, а потім його змінюють, то він буде злим як мінімум п'ять хвилин. Але якби він не був засмучений, то мене як тренера це турбувало б куди більше", – цитує Саррі прес-служба Ювентуса.

Дибала приніс перемогу Ювентусу у напруженому поєдинку проти Мілана й повернув "зебр" на першу сходинку Серії А

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Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Ювентус - Мілан Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Італія
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