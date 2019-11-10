Дибала приніс перемогу Ювентусу у напруженому поєдинку проти Мілана й повернув "зебр" на першу сходинку Серії А

Дибала змінив Роналду на початку другого тайму й вирвав перемогу для Ювентуса над Міланом (1:0).

До матчу на Ювентус Стедіум у Турині команди підходили перебуваючи на різних полюсах турнірної таблиці. Ювентус у разі перемоги міг повернути собі першу сходинку, тоді як Мілан за найбільш оптимістичними прогнозами мав змогу повернутись хіба у першу десятку. Топ-матч недалекого минулого останніми роками помітно втратив у непередбачуваності, що, в першу чергу, пов'язано з невтішними результатами "россонері", які вже кілька років не можуть віднайти свою гру.

"Він буде головним героєм Серії А", – Капелло розповів, який трансфер може врятувати сезон для Мілана

Востаннє Мілан перемагав Ювентус у жовтні 2016-го (решту матчів – програв) й перед сьогоднішнім поєдинком мало хто ставив на позитивний результат для підопічних Піолі. До слова, зміна тренера поки не надто пішла на користь "дияволам" – одна перемога у чотирьох поєдинках. Утім, вболівальники гостей сподівались, що саме давній принциповий суперник надасть достатньої мотивації гравцям для справжньої битви у Турині.

Ювентус розпочав переговори з Райолою щодо трансферу Холанда

Мауріціо Саррі перед звітним матчем не міг розраховувати лише на К'єлліні (травма коліна), натомість у Мілана також через травму до заявки не потрапив Кастільєхо, решта була готова допомогти своїй команді.

У попередньому турі "зебри" у туринському дербі мінімально здолали Торіно завдяки голу Де Лігта, а міланці поступились Лаціо, хоч саме цей матч був ледь не найкращим у виконанні "россонері" за останній час.

Поєдинок розпочався активно й напівмоменти виникали біля обох воріт. Пйонтек ледь не вийшов на побачення з голкіпером після класного пасу Ернандеса, але Щенсни випередив поляка. Ігуаїн з-під захисника віддавав під удар Роналду, але передача виявилось трохи неточною – міланці вибили. Туринці насідали над штрафним суперника, але справді гольових моментів не було. Можна згадати хіба момент Ігуаїна – Роналду класно розрізав захист передачею на Гонсало, але кут для удару був надто гострий, Доннарумма перевів на кутовий. Натомість Сусо виконав шикарну передачу на Пйонтека, форварду ніхто не заважав пробити головою, але – повз ворота.

В середині тайму Мілан незвично впевнено почав атакувати позиційно, найбільш небезпечно було після удару головою Пакета – м'яч летів не сильно, але точнісінько у дев'ятку, Щенсни у неймовірному стрибку потягнув цей м'яч. "Зебри" відповіли ударом здалеку від Бернардескі – поруч зі стійкою.

Перший момент у Роналду виник вже наприкінці тайму – португалець добре приклався до м'яча з-за меж штрафного, але Доннарумма зіграв впевнено. Наостанок Пйонтек у схожому стилі пробивав з кута штрафного – цього разу вже виручив Щенсни.

Загалом Мілан справляв хороше враження після першої половини: зміг нейтралізувати атаку туринців, вибігав подекуди у класні контратаки й створював свої моменти. Підопічні Саррі натомість виглядали доволі мляво, але захист діяв в основному надійно, тож після першого тайму – логічна суха, але не нудна нічия 0:0.

На другий тайм Ювентус вийшов з зовсім іншим настроєм й мав одразу кілька нагод на початку, аби забити. Бернардескі пробивав після контратаки імені Ігуаїна – поруч зі стійкою. Ближчим до забитого гола був Матюїді, підкрутивши впритул до штанги, та все так само повз.

Поміж тим, схоже, продовжилась напруга між Роналду та Мауріціо Саррі. Тренер "зебр" замінив португальця на 55-й хвилині на Дибалу, португалець не приховував невдоволення, не потиснувши руки наставнику, й пішов одразу у підтрибунне приміщення. На захист Саррі варто сказати, що Кріштіану у відведений йому час виглядав мляво й лише раз пробив по воротах – сам на себе не схожий португалець.

Натомість гравці, що вийшли на заміну у туринців почали створювати моменти поблизу воріт Доннарумми. Дуглас Коста класно віддавав на Матюїді у штрафному майданчику – удар Блеза пройшов над поперечкою. Пізніше Дибала самотужки змістився з правого флангу у центр й також пробив, але по центру й не надто сильно. Міланці виглядали втомлено після інтенсивного першого тайму, а заміни Піолі не надто додали свіжості у атакувальних діях "россонері".

Втім, у гостей свої моменти також виникали. Чахланоглу завдав щільного удару зі штрафного й цілий у нижній кут. Удар вийшов незручним для голкіпера, але Щенсни впорався. Та як би не виглядав Мілан, а "зебри" свій гол таки напрацювали. Зразкова стіночка поблизу штрафного розрізала щільний захист гостей, Дибала вирвався у шматочок вільного простору, отримав передачу від Ігуаїна та пробив точно у нижній кут воріт!

Мілан відповів ударом Чалханоглу здалеку, але Щенсни сьогодні не змушував засумніватись у власній надійності на останньому рубежі. Натомість Ігуаїн міг ставити крапку у сьогоднішній зустрічі, але його удар з меж штрафного пролетів над поперечкою. Мілан ще пішов у фінальний штурм, але й сам ледь не пропустив. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Ювентуса – 1:0.