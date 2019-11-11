Сарри прокомментировал бурную реакцию Роналду на свою замену во втором матче подряд

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал эпизод с заменой Криштиану Роналду во время матча 12-го тура Серии А против Милана.

"Нужно поблагодарить Роналду, потому что он пошел на определенные жертвы ради того, чтобы сыграть сегодня. Он сделал все возможное, но я видел, что ему нехорошо, поэтому подумал о том, что лучше его заменить.

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В последний месяц у него наблюдаются небольшие проблемы с коленом, к тому же на тренировке он получил сильный удар, в результате чего, произошло повреждение связки. Безусловно, это влияет на его игру, и сейчас он не в лучшем состоянии. Любой игрок будет раздражен заменой.

Когда игрок раздражен из-за того, что ему пришлось покинуть поле – это нормально. Тем более он так упорно трудился, чтобы сыграть в этом матче. Если игрок старается изо всех сил, а потом его меняют, то он будет злым как минимум пять минут. Но если бы он не был расстроен, то меня как тренера это беспокоило бы куда больше", – цитирует Сарри пресс-служба Ювентуса.

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