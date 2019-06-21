Саррі оцінив майбутнє Ігуаїна в Ювентусі

Новий тренер туринців поділився думкою щодо перспектив нападника Гонсало Ігуаїна.

"Ви знаєте, я дуже люблю Ігуаїна. Я завжди підтримував його, але все залежить від нього.

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Що стосується інших гравців Ювентуса, то я повинен бути дуже стриманим, бо є співробітники клубу, які мали справу з ними довгий час. Я вислухаю їх, потім ми разом приймемо рішення.

Персонал знає гравців краще за мене. Можливо, Ігуаїн – єдиний, кого я знаю трохи краще. Тому я прислухатимуся до колег і буду адаптуватися", – цитує Саррі AS.

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Нагадаємо, італійський фахівець та аргентинський форвард вже мали досвід співпраці в Наполі і лондонському Челсі.