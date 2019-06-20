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Саррі розповів про проблеми, які створював Азар під час роботи в Челсі

21:19 948 Читать на русском
Саррі розповів про проблеми, які створював Азар під час роботи в Челсі
Мауріціо Саррі і Еден Азар / Reuters

Італійський тренер пригадав, що Еден Азар був далеко не ідеальним підопічним в лондонському клубі.

На думку Саррі, бельгієць вимагав особливого статусу в його колишній команді.

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"В останні роки я використовував схему 4-3-3, але ця схема в Челсі і Наполі мала багато відмінностей.

Ми повинні були враховувати характеристики Азара, оскільки він здатен змінити гру, але його присутність на полі викликала проблеми в захисті, над якими ми повинні були працювати", – цитує новоспеченого тренера Ювентуса AS.

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Нагадаємо, Саррі і Азар покинули Челсі після закінчення сезону 2018/19. Гравець збірної Бельгії перейшов у мадридський Реал, а 60-річний фахівець очолив чемпіона Італії, Ювентус.

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