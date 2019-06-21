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Сарри оценил будущее Игуаина в Ювентусе

06:30 24 Читати українською
Сарри оценил будущее Игуаина в Ювентусе
Игуаин и Сарри в Челси / Getty Images

Новый тренер туринцев поделился мнением о перспективах нападающего Гонсало Игуаина.

"Вы знаете, я очень люблю Игуаина. Я всегда поддерживал его, но все зависит от него.

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Что касается других игроков Ювентуса, то я должен быть очень сдержанным, потому что есть сотрудники клуба, которые имели дело с ними долгое время. Я выслушаю их, затем мы вместе примем решение.

Персонал знает игроков лучше меня. Возможно, Игуаин – единственный, кого я знаю получше. Поэтому я буду прислушиваться к коллегам и буду адаптироваться", – цитирует Сарри AS.

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Напомним, итальянский специалист и аргентинский форвард уже имели опыт сотрудничества в Наполи и лондонском Челси.

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Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин Ювентус Ювентус Италия Маурицио Сарри Маурицио Сарри Трансферы
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