Саррі хоче забрати Жоржінью в Ювентус

Мауріціо Саррі не хоче розлучатися з бразильцем Жоржінью і на новому місці роботи.

Італійський фахівець попросив Ювентус зробити все можливе для підписання хавбека, інформує Mirror.

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Саррі планує зміну ігрового стилю чемпіона Італії, і саме бразильський плеймейкер може стати ключовою фігурою у цьому процесі. Втім, Челсі не налаштований віддавати свого лідера. Лондонці не зможуть підписати гідної заміни через трансферний бан, тому перехід є малоймовірним.

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Нагадаємо, Жоржінью і Саррі співпрацювали не тільки в Челсі. До періоду в Лондоні вони обоє представляли італійський Наполі.