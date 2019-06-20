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Саррі хоче забрати Жоржінью в Ювентус

20 червня 23:40 244 Читать на русском
Саррі хоче забрати Жоржінью в Ювентус
Саррі та Жоржінью в Челсі / Фото прес-служби Челсі

Мауріціо Саррі не хоче розлучатися з бразильцем Жоржінью і на новому місці роботи.

Італійський фахівець попросив Ювентус зробити все можливе для підписання хавбека, інформує Mirror.

Саррі розповів про проблеми, які створював Азар під час роботи в Челсі

Саррі планує зміну ігрового стилю чемпіона Італії, і саме бразильський плеймейкер може стати ключовою фігурою у цьому процесі. Втім, Челсі не налаштований віддавати свого лідера. Лондонці не зможуть підписати гідної заміни через трансферний бан, тому перехід є малоймовірним.

Де Лаурентіс принизив Саррі і порівняв його з Анчелотті

Нагадаємо, Жоржінью і Саррі співпрацювали не тільки в Челсі. До періоду в Лондоні вони обоє представляли італійський Наполі.

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Теги
Челсі Челсі Трансфери Італія Жоржінью Жоржінью Ювентус Ювентус Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі
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