61-річний фахівець – головний претендент на крісло алленаторе "фіалок", стверджує Tuttomercatoweb.

Рома перемогла Беневенто та врятувала Фонсеку від відставки, Фіорентина розписала нічию зі Спецією

Нинішній керманич Фіорентини Беппе Якіні незабаром може стати безробітним. Напередодні флорентійці втратили очки в протистоянні з новачком сезону Спецією (2:2), хоча вели в рахунку 2:0 вже на 4-й хвилині поєдинку. Конкурентами Саррі в боротьбі за місце на тренерській лаві "фіалок" є колишній головний тренер Роми та Інтера Лучано Спаллетті та екс-керманич Торіно Вальтер Маццаррі.

Наразі Фіорентина посідає 11-те місце в Серії А, набравши 4 пункти після чотирьох турів.

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