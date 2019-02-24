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Сарри назвал недоразумением скандальный эпизод с заменой Кепы

23:04 30 Читати українською
Сарри назвал недоразумением скандальный эпизод с заменой Кепы
Кепа Арризабалага / фото из соцсетей

Главный тренер лондонского Челси Маурицио Сарри попытался сгладить углы вокруг конфликта с Кепой Арризабалагой в финале Кубка английской лиги, когда голкипер отказался покинуть поле из-за замены.

"Это было недоразумение, ведь я неправильно понял, что на самом деле произошло. Хотел выпустить Кабальеро, поскольку думал, что Кепа не сможет продолжить из-за повреждения, но в итоге с ним было все в порядке и он смог принять участие в серии пенальти.

Манчестер Сити – Челси: Кепа отказался уходить с поля перед серией пенальти, Сарри не выдержал и покинул скамейку

В этой ситуации Кепа был прав, ведь с ним все было в порядке. Мне нужно было успокоиться, поэтому я хотел уйти. Ситуация стала понятной для меня только тогда, когда все объяснил наш врач. Теперь я должен поговорить с Кепой", – цитирует тренера Челси BBC.

Отметим, что под занавес экстра-тайма Сарри подготовил замену Кепы на Кабальеро, но внезапно баск начал спорить с тренером и настаивать, что готов играть дальше. Спор продолжался несколько минут, замена не состоялась, а итальянский специалист по-настоящему свирепствовал на скамье.

Манчестер Сити с Зинченко победил Челси в серии пенальти и завоевал Кубок английской лиги

Кубок английской лигиФинал

Манчестер Сити - Челси: Воскресенье 24 февраля 2019

Манчестер Сити
Матч окончен
0 : 0
( осн. время 0 : 0 )
( пен. 4 : 3 )
Челси
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Теги
Англия Кепа Арризабалага Кепа Арризабалага Челси Челси Маурицио Сарри Маурицио Сарри Манчестер Сити - Челси
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