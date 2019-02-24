Сарри назвал недоразумением скандальный эпизод с заменой Кепы

Главный тренер лондонского Челси Маурицио Сарри попытался сгладить углы вокруг конфликта с Кепой Арризабалагой в финале Кубка английской лиги, когда голкипер отказался покинуть поле из-за замены.

"Это было недоразумение, ведь я неправильно понял, что на самом деле произошло. Хотел выпустить Кабальеро, поскольку думал, что Кепа не сможет продолжить из-за повреждения, но в итоге с ним было все в порядке и он смог принять участие в серии пенальти.

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В этой ситуации Кепа был прав, ведь с ним все было в порядке. Мне нужно было успокоиться, поэтому я хотел уйти. Ситуация стала понятной для меня только тогда, когда все объяснил наш врач. Теперь я должен поговорить с Кепой", – цитирует тренера Челси BBC.

Отметим, что под занавес экстра-тайма Сарри подготовил замену Кепы на Кабальеро, но внезапно баск начал спорить с тренером и настаивать, что готов играть дальше. Спор продолжался несколько минут, замена не состоялась, а итальянский специалист по-настоящему свирепствовал на скамье.

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