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Саррі назвав ключову причину поразки у фіналі Кубка – тренер Ювентуса став на захист Роналду

10:04 - Читать на русском
Саррі назвав ключову причину поразки у фіналі Кубка – тренер Ювентуса став на захист Роналду
Мауріціо Саррі / Сайт Ювентуса

Наставник Ювентуса Мауріціо Саррі прокоментував невдачу проти Наполі (0:0, 2:4 по пен.) у фіналі Кубка Італії.

 

"Це розчарування для клубу, хлопців і вболівальників, але в даний момент ми не можемо зробити набагато більше, тому що нам не вистачає різкості. Я не думаю, що нам не вистачає рішучості, тому що ми були повністю сконцентровані протягом 90 хвилин, і ви не можете зробити цього без рішучості.

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Я думаю, що проблема полягає в характерах, тому що це гравці, які звикли брати на себе роль чоловіків, але наразі це просто не спрацює. Роналду? Він в такій самій формі, що й інші, такі як Дибала і Дуглас Коста, йому не вистачає гостроти, щоб робити те, що йому вдається найкраще. Я мало говорив з гравцями після гри. Я був злий і розчарований, як і вони, тому в такі моменти найкраще мовчати. Краще поговорити вранці наступного дня", – наводить слова Саррі Football Italia.

Нагадаємо, 22 червня Ювентус зіграє свій перший матч в Серії А після відновлення – виїзд в Болонью.

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Наполі - Ювентус Італія Мауріціо Мауріціо Саррі Кубок Італії Кубок Італії 2019/20 Ювентус Ювентус
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