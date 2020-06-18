Саррі назвав ключову причину поразки у фіналі Кубка – тренер Ювентуса став на захист Роналду

Наставник Ювентуса Мауріціо Саррі прокоментував невдачу проти Наполі (0:0, 2:4 по пен.) у фіналі Кубка Італії.

"Це розчарування для клубу, хлопців і вболівальників, але в даний момент ми не можемо зробити набагато більше, тому що нам не вистачає різкості. Я не думаю, що нам не вистачає рішучості, тому що ми були повністю сконцентровані протягом 90 хвилин, і ви не можете зробити цього без рішучості.

"Я вірю в бога футболу": Гаттузо видав полум'яну промову після здобуття Кубка Італії

Я думаю, що проблема полягає в характерах, тому що це гравці, які звикли брати на себе роль чоловіків, але наразі це просто не спрацює. Роналду? Він в такій самій формі, що й інші, такі як Дибала і Дуглас Коста, йому не вистачає гостроти, щоб робити те, що йому вдається найкраще. Я мало говорив з гравцями після гри. Я був злий і розчарований, як і вони, тому в такі моменти найкраще мовчати. Краще поговорити вранці наступного дня", – наводить слова Саррі Football Italia.

Нагадаємо, 22 червня Ювентус зіграє свій перший матч в Серії А після відновлення – виїзд в Болонью.

Наполі драматично здолав Ювентус в серії пенальті та завоював Кубок Італії