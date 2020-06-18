Сарри назвал ключевую причину поражения в финале Кубка – тренер Ювентуса встал на защиту Роналду

Наставник Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал неудачу против Наполи (0:0, 2:4 по пен.) в финале Кубка Италии.

"Это разочарование для клуба, парней и болельщиков, но в данный момент мы не можем сделать гораздо больше, потому что нам не хватает резкости. Я не думаю, что нам не хватает решимости, потому что мы были полностью сконцентрированы в течение 90 минут, и вы не можете сделать этого без решимости.

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Я думаю, что проблема заключается в характерах, потому что это игроки, которые привыкли брать на себя роль мужчин, но пока это просто не сработает. Роналду? Он в такой же форме, что и другие, такие как Дибала и Дуглас Коста, ему не хватает остроты, чтобы делать то, что ему удается лучше всего. Я мало говорил с игроками после игры. Я был зол и разочарован, как и они, поэтому в такие моменты лучше молчать. Лучше поговорить утром следующего дня", – приводит слова Сарри Football Italia.

Напомним, 22 июня Ювентус сыграет свой первый матч в Серии А после возобновления – выезд в Болонью.

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