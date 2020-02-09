Саррі назвав головну причину поразки Ювентуса Вероні

Головний тренер туринського Ювентуса Мауріціо Саррі прокоментував поразку своєї команди у матчі 23-го туру чемпіонату Італії проти Верони (1:2).

"Це була складна гра! Було зрозуміло, що Верона з самого початку буде чинити на нас тиск. Взагалі, ми останнім часом граємо в гостях гірше, ніж удома. Верона перемогла абсолютно заслужено – ми атакували всю гру, але припустились невимушених помилок.

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Одна з найважливіших речей у футболі – це психологія. Нам вже час зрозуміти, що перемоги в матчах нам не гарантовані, а отже, треба працювати ще старанніше. Останніми роками Ювентус вигравав чемпіонат з комфортним відривом, а це трохи розслабляє. Зрештою, нам варто зібратися і зрозуміти, що ми не маємо права ось так запросто втрачати очки", – цитує Саррі сайт італійського журналіста Джанлуки Ді Марціо.

Нагадаємо, напередодні Ювентус, ведучи у рахунку, поступився Вероні 1:2 в рамках 23-го туру Серії А. Туринці продовжують очолювати турнірну таблицю, але вже сьогодні їх може наздогнати Інтер, який у міланському дербі прийматиме команду Стефано Піолі.

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