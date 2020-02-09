Сарри назвал главную причину поражения Ювентуса Вероне

Главный тренер туринского Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал поражение своей команды в матче 23-го тура чемпионата Италии против Вероны (1:2).

"Это была сложная игра! Было понятно, что Верона изначально будет оказывать на нас давление. Вообще, мы в последнее время играем в гостях хуже, чем дома. Верона победила абсолютно заслуженно – мы атаковали всю игру, но допустили много невынужденных ошибок.

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Одна из самых важных вещей в футболе – это психология. Нам пора понять, что победы в матчах нам не гарантированы, а значит, надо работать еще усерднее. В последние годы Ювентус выигрывал чемпионат с комфортным отрывом, а это немного расслабляет. В конце концов, нам стоит собраться и понять, что мы не имеем права вот так запросто терять очки", – цитирует Сарри сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, накануне Ювентус, ведя в счете, уступил Вероне 1:2 в рамках 23-го тура Серии А. Туринцы продолжают возглавлять турнирную таблицу, но уже сегодня их может догнать Интер, который в миланском дерби будет принимать команду Стефано Пиоли.

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