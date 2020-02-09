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Сарри назвал главную причину поражения Ювентуса Вероне

08:29 115 Читати українською
Сарри назвал главную причину поражения Ювентуса Вероне
Маурицио Сарри / ФК Ювентус

Главный тренер туринского Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал поражение своей команды в матче 23-го тура чемпионата Италии против Вероны (1:2).

76’ Фабио Борини
86’ Джампаоло Паццини
 
Криштиану Роналду 65’
65’ Криштиану Роналду
76’ Фабио Борини
86’ Джампаоло Паццини

"Это была сложная игра! Было понятно, что Верона изначально будет оказывать на нас давление. Вообще, мы в последнее время играем в гостях хуже, чем дома. Верона победила абсолютно заслуженно – мы атаковали всю игру, но допустили много невынужденных ошибок.

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Одна из самых важных вещей в футболе – это психология. Нам пора понять, что победы в матчах нам не гарантированы, а значит, надо работать еще усерднее. В последние годы Ювентус выигрывал чемпионат с комфортным отрывом, а это немного расслабляет. В конце концов, нам стоит собраться и понять, что мы не имеем права вот так запросто терять очки", – цитирует Сарри сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, накануне Ювентус, ведя в счете, уступил Вероне 1:2 в рамках 23-го тура Серии А. Туринцы продолжают возглавлять турнирную таблицу, но уже сегодня их может догнать Интер, который в миланском дерби будет принимать команду Стефано Пиоли.

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