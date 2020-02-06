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Ковачіч: Тренування Саррі були монотонними, а при Лемпарді у нас більше свободи

20:35 157 Читать на русском
Ковачіч: Тренування Саррі були монотонними, а при Лемпарді у нас більше свободи
Матео Ковачіч і Френк Лемпард / Фото з відкритих джерел

Хорватський півзахисник Челсі Матео Ковачіч висловив захоплення співпрацею з головним тренером лондонського клубу Френком Лемпардом.

"Коли клуб оголосив Лемпарда новим тренером, я не знав, чого очікувати. Я приїхав в Челсі Саррі, але повинен сказати, що Лемпард – винятковий тренер. Він зберіг характер, який був у нього в якості гравця і це надихнуло всіх нас. Він викладається на максимум. Тренування завжди складні, вони відрізняються від минулого сезону. Можливо, це головна відмінність Лемпарда і Саррі, чия концепція тренувань була досить монотонною. Було багато однакових тренувань з акцентом на тактичну підготовку.

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Вважаю, що у Френка попереду блискуче майбутнє. Якщо у нього буде достатньо часу, він зможе привести Челсі до успіху. Я повинен визнати, що досі насолоджуюся нашою спільною роботою. Я набагато більше граю з м'ячем, у мене велика свобода пересування – ось чому я вважаю, що цього сезону у мене були чудові виступи.

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Минулого року я був прив'язаний до певної позиції, що стало трохи передбачувано для наших опонентів і ускладнювало мені завдання. Саррі не хотів довгих переводів м'яча від захисників, коли ми були під тиском, що призводило до важких ситуацій. Лемпард, з іншого боку, дає нам більше свободи в оцінці моментів. Це виявилося хорошою тактикою, оскільки вона робить нас непередбачуваними. У цьому сезоні ми забили безліч різноманітних голів", – сказав Ковачіч в коментарі виданню FourFourTwo.

Нагадаємо, 25-річний півзахисник перейшов у Челсі з Реала у липні 2019 року за 45 млн євро. У поточному сезоні він провів в АПЛ 22 матчі, в яких забив один гол і віддав три результативних передачі.

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