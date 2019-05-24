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Саррі готовий негайно покинути Челсі

12:07 1763 Читать на русском
Саррі готовий негайно покинути Челсі
Мауріціо Саррі / Reuters

Мауріціо Саррі остаточно набридли чутки про його звільнення з посади головного тренера Челсі.

Італійцю не подобається, що преса тисне на нього перед фіналом Ліги Європи.

"Моє майбутнє – це середа. Зараз я повинен думати тільки про фінал. Мій контракт розрахований ще на два роки, ніяких контактів з іншими клубами у мене не було. Після фіналу я повинен поговорити з керівництвом клубу. Хочу знати, задоволені вони мною чи ні.

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Не можна оцінювати по одному матчу після того, як тренер пропрацював десять місяців. Це неправильно. Якщо виникне така ситуація, то я піду негайно. Або ви задоволені моєю роботою, або ні", – розповів Саррі офіційному сайту Челсі.

Нагадаємо, італійський фахівець забезпечив "синім" участь у наступній Лізі чемпіонів і може виграти цьогорічну Лігу Європи.

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