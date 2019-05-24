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Сарри готов немедленно покинуть Челси

24 мая 12:07 481 Читати українською
Сарри готов немедленно покинуть Челси
Маурицио Сарри / Reuters

Маурицио Сарри окончательно надоели слухи о его увольнении с должности главного тренера Челси.

Итальянцу не нравится, что пресса давит на него перед финалом Лиги Европы.

"Мое будущее – это среда. Сейчас я должен думать только о финале. Мой контракт рассчитан еще на два года, никаких контактов с другими клубами у меня не было. После финала я должен поговорить с руководством клуба. Хочу знать, довольны ли они мной или нет.

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Нельзя оценивать по одному матчу после того, как тренер проработал десять месяцев. Это неправильно. Если возникнет подобная ситуация, то я уйду немедленно. Или вы довольны моей работой, или нет", – рассказал Сарри официальному сайту Челси.

Напомним, итальянский специалист обеспечил «синим» участие в следующей Лиге чемпионов и может выиграть Лигу Европы в этом сезоне.

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