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Челсі готовий відпустити Саррі в Ювентус за однієї умови

00:43 1355 Читать на русском
Челсі готовий відпустити Саррі в Ювентус за однієї умови
Мауріціо Саррі / Reuters

Італієць Мауріціо Саррі може покинути Челсі після закінчення сезону.

Чемпіон Італії хоче повернути тренера на батьківщину, інформує Sky Sports.

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Щоб вмовити лондонців відпустити свого менеджера, доведеться виплатити компенсацію. За інформацією видання, це близько 5 мільйонів фунтів. У Саррі напружені стосунки з вболівальниками "синіх", тому відхід тренера виглядає цілком імовірним.

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Теги
Англія Челсі Челсі Ювентус Ювентус Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі
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