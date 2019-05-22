Челсі готовий відпустити Саррі в Ювентус за однієї умови

Італієць Мауріціо Саррі може покинути Челсі після закінчення сезону.

Чемпіон Італії хоче повернути тренера на батьківщину, інформує Sky Sports.

Лемпард замінить Саррі в Челсі, – Sport Mediaset

Щоб вмовити лондонців відпустити свого менеджера, доведеться виплатити компенсацію. За інформацією видання, це близько 5 мільйонів фунтів. У Саррі напружені стосунки з вболівальниками "синіх", тому відхід тренера виглядає цілком імовірним.

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