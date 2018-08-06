Саррі: Думаю, нас чекає довга робота, між Челсі і Манчестер Сіті зараз існує велика різниця

Наставник Челсі Мауріціо Саррі прокоментував поразку від Манчестер Сіті в матчі за Суперкубок Англії.

"На сьогоднішній день між нами і Сіті існує певна різниця. У першому таймі ми виглядали непогано, проте після перерви команди помітно відрізнялися з точки зору фізичної готовності.

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Ми проводимо вкрай незвичайну передсезонну підготовку і повинні ще багато працювати. Я прибув в клуб три тижні тому і до сих пір ще не бачився з шістьма гравцями, тому тут виникають певні складнощі.

Все залежить від мене і від футболістів. У деяких випадках цей момент затягується, іноді ні. Поки лише деякі мої ідеї втілюються гравцями на полі. Ми намагаємося діяти в пресингу, але це спрацьовує правильно не кожен раз.

Ми прагнемо контролювати гру, але, знову ж таки, виходить це далеко не завжди. Думаю, нас чекає довга робота", – цитує Саррі офіційний сайт Челсі.

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