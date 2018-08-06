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Сарри: Думаю, нас ждет долгая работа, между Челси и Манчестер Сити сейчас существует большая разница

5 августа 22:46 55 Читати українською
Сарри: Думаю, нас ждет долгая работа, между Челси и Манчестер Сити сейчас существует большая разница
Маурицио Сарри / Фото: Sky Sports

Наставник Челси Маурицио Сарри прокомментировал поражение от Манчестер Сити в матче за Суперкубок Англии.

"На сегодняшний день между нами и Сити существует определенная разница. В первом тайме мы выглядели неплохо, однако после перерыва команды заметно отличались с точки зрения физической готовности.

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Мы проводим очень необычную предсезонную подготовку и должны еще много работать. Я прибыл в клуб три недели назад и до сих пор еще не виделся с шестью игроками, поэтому здесь возникают определенные сложности.

Все зависит от меня и от футболистов. В некоторых случаях этот момент затягивается, иногда нет. Пока только некоторые мои идеи воплощаются игроками на поле. Мы стараемся действовать в прессинга, но это срабатывает правильно не каждый раз.

Мы стремимся контролировать игру, но, опять же, получается это далеко не всегда. Думаю, нас ждет долгая работа", – цитирует Сарри официальный сайт Челси.

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Суперкубок Англии

Челси - Манчестер Сити: Воскресенье 05 августа 2018

Челси
Матч окончен
0 : 2
Манчестер Сити
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Теги
Англия Маурицио Сарри Маурицио Сарри Челси Челси Суперкубок Англии Челси - Манчестер Сити
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