Саррі озвучив ціль Челсі на сезон

Наставник Челсі Мауріціо Саррі прокоментував перемогу своїх підопічних в матчі 19 туру АПЛ проти Уотфорда.

"Ми могли виграти і з більшим рахунком, але останні 20-25 хвилин упустили багато шансів. В цілому це була хороша гра, особливо з психологічної точки зору.

Уотфорд – Челсі – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Не знаю, наскільки серйозна травма у Педро, завтра буде обстеження. Те ж стосується і Хадсон-Одоя, ми вирішили, що краще замінити його.

Нам потрібно триматися близько до топ-4. Метою на цей сезон може бути тільки потрапляння в Лігу чемпіонів. Ліверпуль грає прекрасно, вони послідовно йдуть до титулу", – цитує Саррі ВВС.

Челсі мінімально здолав Уотфорд: 19-й тур АПЛ, матчі середи