toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ ЛЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Саррі озвучив ціль Челсі на сезон

09:31 226
Саррі озвучив ціль Челсі на сезон
Мауріціо Саррі / Фото: ФК Челсі

Наставник Челсі Мауріціо Саррі прокоментував перемогу своїх підопічних в матчі 19 туру АПЛ проти Уотфорда.

"Ми могли виграти і з більшим рахунком, але останні 20-25 хвилин упустили багато шансів. В цілому це була хороша гра, особливо з психологічної точки зору.

Уотфорд – Челсі – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Не знаю, наскільки серйозна травма у Педро, завтра буде обстеження. Те ж стосується і Хадсон-Одоя, ми вирішили, що краще замінити його.

Нам потрібно триматися близько до топ-4. Метою на цей сезон може бути тільки потрапляння в Лігу чемпіонів. Ліверпуль грає прекрасно, вони послідовно йдуть до титулу", – цитує Саррі ВВС.

Челсі мінімально здолав Уотфорд: 19-й тур АПЛ, матчі середи

Англія19 турВікарідж Роуд (Уотфорд)

Уотфорд - Челсі: Середа 26 грудня 2018

Уотфорд
Матч завершено
1 : 2
Челсі
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Англія Челсі Челсі Уотфорд - Челсі Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
23
хв
Саутгемптон
21:45
Вест Хем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук