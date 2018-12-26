Фулхем та Вулверхемптон розійшлись миром: 19-й тур АПЛ, матчі середи

В матчі 19 туру АПЛ Фулхем та Вулверхемптон не змогли виявити сильнішого. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 19 тур

Фулхем – Вулверхемптон – 1:1

Голи: Сессеньон, 74 – Саісс, 85

Бернлі – Евертон – початок матчу о 17:00

Крістал Пелас – Кардіфф – початок матчу о 17:00

Манчестер Юнайтед – Хаддерсфілд – початок матчу о 17:00

Тоттенхем – Борнмут – початок матчу о 17:00

Брайтон – Арсенал – початок матчу о 19:15

Уотфорд – Челсі – початок матчу о 21:30

Фулхем та Вулверхемптон так і не змогли виявити сильнішого. Розпочали команди на рівних, але поступово "дачники" почали забирати ініціативу у матчі та створювати моменти біля воріт Патрісіу. Найкращий момент у першому таймі втратив Мітровіч, який пробив з меж штрафного, але португальський кіпер врятував "вовків" від пропущеного голу. По перерві вже активізувався Вулверхемптон, але вперед вирвався Фулхем. Після подачі зі штрафного та відскоку першим на добиванні був Сессеньон. Однак Вулверхемптон зумів відігратись, Саісс буквально вніс м'яч у ворота після флангової передачі та невдалого перехоплення від захисника.

Після цього матчу Фулхем набрав 11 очок та піднявся з останнього місця, Вулверхемптон з 26 пунктами лишився на 9 позиції.