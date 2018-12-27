Уотфорд – Челсі – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Челсі на виїзді обіграв Уотфорд у матчі 19 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 19 тур

Уотфорд – Челсі – 1:2

Голи: Р. Перейра, 45+3 – Азар, 45+1, 58, (пен)

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Челсі на виїзді здолав Уотфорд. Головним героєм стала головна зірка "аристократів" Еден Азар, який відкрив рахунок до перерви, однак на це результативно відповів Роберто Перейра в компенсований до першої половини час. Але по перерві бельгієць реалізував пенальті, який сам і заробив. Після цього лондонці зуміли втримати перемогу.