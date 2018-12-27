Уотфорд – Челсі – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Україна — 26 груд 218
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Інтер у компенсований час вирвав перемогу над Наполі
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Зідан, Моурінью, Венгер та інші найгучніші тренерські відставки 2018 рокуСвіт — 26 груд 806
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Яремчук віддав асист за Гент, ставши співавтором диво-голу у ворота Генка МаліновськогоБельгія — 26 груд 771
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Манчестер Сіті сенсаційно програв Лестеру та опустився на 3 місце в АПЛ – конкурент Зінченка був вилученийАнглія — 26 груд 4962
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Ліверпуль впевнено переміг Ньюкасл та відірвався від Манчестер Сіті на 7 очокАнглія — 26 груд 590
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