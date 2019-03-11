Саррі – про нічию з Вулверхемптоном: Важко грати проти команди, яка тримає усіх гравців перед своїми воротами

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі прокоментував матч проти Вулверхемптона (1:1) в рамках 30-го туру АПЛ.

"Нам не пощастило тому, що ми пропустили в першому і останньому моменті, який виник в нашому штрафному за 90 хвилин. Так що нам просто не пощастило. З іншого боку, ми були недостатньо хороші в атаці. Суперник може захищатися всіма гравцями на останніх 20 метрах поля. Нам потрібно було переводити м'яч швидше, більше рухатися без м'яча, більше вриватися в простір.

Челсі – Вулверхемптон – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Ми грали в п'ять дотиків. А коли немає вільного простору, то складно забити, граючи в п'ять-шість дотиків проти команди, яка тримає 11 гравців на останніх 20 метрах. Нам треба додавати в цьому аспекті", – цитує Саррі AS.

Після 30-ти турів чемпіонату Англії Челсі посідає 6-ту сходинку турнірної таблиці АПЛ з 57-ма очками.

Челсі у компенсований час врятував нічию в матчі проти Вулверхемптона