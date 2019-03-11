Сарри – о ничьей с Вулверхэмптоном: Тяжело играть против команды, которая держит всех игроков перед своими воротами

Главный тренер Челси Маурицио Сарри прокомментировал матч против Вулверхэмптона (1:1) в рамках 30-го тура АПЛ.

"Нам не повезло тому, что мы пропустили в первом и последнем моменте, который возник у нашей штрафной за 90 минут. Так что нам просто не повезло. С другой стороны, мы были недостаточно хороши в атаке. Соперник может защищаться всеми игроками на последних 20 метрах поля. Нам нужно было переводить мяч быстрее, больше двигаться без мяча, больше врываться в пространство.

Челси – Вулверхэмптон – 1:1 – видео голов и обзор матча

Мы играли в пять касаний. А когда нет свободного пространства, то сложно забить, играя в пять-шесть касаний против команды, которая держит 11 игроков на последних 20 метрах. Нам надо добавлять в этом аспекте", – цитирует Сарри AS.

После 30-ти туров чемпионата Англии Челси занимает 6-ю строчку турнирной таблицы АПЛ с 57-ю очками.

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