Санжар: Я вже зрозумів, чому Карпати потрапили в таку ситуацію

Головний тренер Карпат Роман Санжар зізнався, що вже зрозумів причини поганих результатів команди у першій частині сезону.

"Однозначно, що команда має лише прогресувати, ставити перед собою щоразу амбітніші цілі та впевнено до них йти. Звісно, ці півроку були важкі і для мене, і для гравців. Безумовно, що результатами нашого колективу я не задоволений. Карпати заслуговують набагато більше, ніж мають на даний момент.

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Для себе я вже висновки зробив, розумію, що відбувалось та чому в нас склалась така ситуація. Зараз, у міжсезоння, прийшов той вкрай відповідальний час, коли тренерський штаб має правильно спрацювати, щоб змінити на краще становище команди.

Яка мета команди на другу частину чемпіонату? Будемо реалістами – ми перебуваємо на останньому місці турнірної таблиці, тому завдання-мінімум – зберегти прописку в УПЛ", – цитує Санжара офіційний сайт Карпат.

Нагадаємо, після 18 турів УПЛ "зелено-білі" мають у своєму активі 11 очок. Карпати замикають турнірну таблицю, відстаючи від Ворскли та Львова на 3 і 4 очки відповідно.

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