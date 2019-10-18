Санжар рассказал, что поможет Карпатам одолеть Львов

Главный тренер Карпат Роман Санжар поделился ожиданиями от "львовского дерби" – матча 11-го тура чемпионата Украины против Львова.

"Считаю, что спарринг с Жальгирисом помог нам в функциональной подготовке, а также был очень полезен для тех игроков, которые получают мало игровой практики. Надеюсь, что команда готова в психологическом плане к матчу.

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Ребята очень ответственно относятся к работе, поэтому к матчу мы подходим в оптимальных кондициях. Даже в мыслях не допускаю отрицательного результата во встрече со Львовом. Настраиваемся только на победу", – сказал Санжар пресс-службе ФК Карпаты.

Напомним, 19 октября Карпаты на стадионе Украина будут принимать Львов. Матч начнется в 14:00.

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