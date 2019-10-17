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У Карпатах розповіли, скільки глядачів вміщуватиме стадіон Україна після реконструкції

11:41 3428 Читать на русском
У Карпатах розповіли, скільки глядачів вміщуватиме стадіон Україна після реконструкції
Стадіон Україна / ФК Карпати

Львівські Карпати мають намір реконструювати стадіон Україна, на якому "зелено-білі" проводять свої домашні матчі.

Про плани львів'ян розповів директор Карпат з розвитку інфраструктури Олег Солдатенко на публічній презентації концепції розвитку клубу.

"Вважаю, що зараз у долі Карпат відбувається важливий момент. Останній рік ми з владою міста дуже плідно попрацювали у напрямку розвитку цього проекту. Сподіваюсь, що депутати на сесії міської ради ухвалять наш проект та дадуть поштовх для початку реконструкції чаші стадіону Україна та залучення значних інвестицій.

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Коротко кажучи, що передбачає собою реконструкція – це сучасний, але менший за розміром стадіон на 15-17 тисяч глядачів. На решті території буде додатково дві складових: соціальна (тренувальні поля, клубні приміщення) та комерційна, яка дозволить клубу існувати", – цитує Солдатенка офіційний сайт Карпат.

Нагадаємо, на сьогодні стадіон Україна вміщує 28 тисяч глядачів.

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