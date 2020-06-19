Санжар розповів про підготовку Карпат до першого матчу після карантину – львів'яни задіяли резерви

Головний тренер Карпат Роман Санжар окреслив ситуацію у таборі "зелено-білих" перед поєдинком проти Олімпіка.

"Для нас дорогий кожен день. Стратегічно це нічого не змінить. Зрозуміло, що ми не будемо готові в оптимальних кондиціях. Ми готуємося, але нам буде складно. Один день нічого не вирішить, за великим рахунком.

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Увечері тренування. Ми ще раз зберемося, подивимося, хто у нас буде, хто додасться – не додасться. З нами тренуються хлопці з U-19, їх стало більше", – розповів Санжар для ТК Футбол 1.

Нагадаємо, матч проти Олімпіка планувався на 20 червня, але УПЛ перенесла його на 21-ше. Карпати ще не провели жодного офіційного матчу після карантину через наявність у команді хворих на COVID-19.

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