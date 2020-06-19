Санжар рассказал о подготовке Карпат к первому матчу после карантина – львовяне задействовали резервы

Главный тренер Карпат Роман Санжар обрисовал ситуацию в лагере "зелено-белых" перед поединком против Олимпика.

"Для нас дорог каждый день. Стратегически это ничего не изменит. Понятно, что мы не будем готовы в оптимальных кондициях. Мы готовимся, но нам будет сложно. Один день ничего не решит, по большому счету.

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Вечером тренировка. Мы еще раз соберемся, посмотрим, кто у нас будет, кто добавится – не добавится. С нами тренируются ребята из U-19, их стало больше", – рассказал Санжар для ТК Футбол 1.

Напомним, матч против Олимпика планировался на 20 июня, но УПЛ перенесла его на 21-е. Карпаты еще не провели ни одного официального матча после карантина из-за наличия в команде больных на COVID-19.

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