Санжар оцінив стан гравців Карпат, які захворіли на коронавірус

Головний тренер Карпат Роман Санжар розповів про стан футболістів та працівників львівського клубу, які захворіли на коронавірус.

"Футболісти всі начебто нормально почуваються. Поки саме у футболістів симптомів ніяких немає. Ми зідзвонювалися, я питав – все нормально.

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Серед працівників важких випадків немає, наскільки я знаю. Але у деяких симптоми якісь почали проявлятися. Я не знаю, як у всіх, тому що я не з усіма спілкуюся, але у деяких почали проявлятися симптоми.

Здорові хлопці теж перебувають на карантині, але вони отримали індивідуальні завдання, працюють по можливості", – поділився Санжар в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, після рестарту чемпіонату України "зелено-білі" не змогли провести поєдинок 24-го туру проти Маріуполя – причиною став спалах COVID-19. "Леви" пішли на двотижневий карантин і, як наслідок, пропускають матчі проти Ворскли та СК Дніпро-1.

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