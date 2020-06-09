Санжар оценил состояние игроков Карпат, заболевших коронавирусом

Главный тренер Карпат Роман Санжар рассказал о состоянии футболистов и работников львовского клуба, которые заболели коронавирусом.

"Футболисты все вроде нормально себя чувствуют. Пока именно у футболистов симптомов никаких нет. Мы созванивались, я спрашивал – все нормально.

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Среди работников тяжелых случаев нет, насколько я знаю. Но у некоторых симптомы какие-то начали проявляться. Я не знаю, как у всех, потому что я не со всеми общаюсь, но у некоторых начали проявляться симптомы.

Здоровые ребята тоже находятся на карантине, но они получили индивидуальные задания, работают по возможности", – поделился Санжар в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, после рестарта чемпионата Украины "зелено-белые" не смогли провести поединок 24-го тура против Мариуполя – причиной стала вспышка COVID-19. "Львы" пошли на двухнедельный карантин и, как следствие, пропускают матчи против Ворсклы и СК Днепр-1.

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