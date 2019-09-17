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Санжар назвав основне завдання Карпат на сезон

16:57 190 Читать на русском
Санжар назвав основне завдання Карпат на сезон
Роман Санжар / фото: ФК Карпати

Головний тренер Карпат Роман Санжар розповів, як проходить адаптація після призначення у новому клубі.

"Адаптація проходить добре, хоча, мабуть, лише після матчу проти Ворскли у мене з’явився вільний час. Ми з помічником поїхали в центр, випили кави та подивились на красу Львова.

"Я не вів таємні переговори з Карпатами", – Санжар відверто відповів на критику за своє призначення

Безумовно, я читав, що писали в інтернеті. Але я розумію, що всі ці розмови з'являються через те, що в людей недостатньо інформації. Тому вони свої висновки роблять на основі того, що почули по телебаченню чи прочитали в мережі.

Найважливіше завдання – це змінити стиль гри. Звісно, метою є потрапляння до першої шістки, а також розвиток молоді", – цитує Санжара прес-служба Карпат.

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Карпати Карпати Роман Санжар Роман Санжар
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