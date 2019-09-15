"Я не вів таємні переговори з Карпатами", – Санжар відверто відповів на критику за своє призначення

Головний тренер Карпат Роман Санжар прокоментував скандал навколо свого призначення на цю посаду.

"Після матчу Десна – Карпати мені подзвонив Олег Бойчишин, запитав, чи розглянув би я пропозицію Карпат. Я відповів, що так.

Дебютний матч Санжара на чолі "левів" у відеоогляді матчу Карпати – Ворскла – 2:1

Після приїзду у Львів я зустрівся з Олександром Чижевським, і ми нормально обговорили ситуацію. Я не вів таємних переговорів і не був присутній на матчі Карпат "інкогніто", – сказав Санжар програмі Великий футбол.

Нагадаємо, Карпати звільнили Олександра Чижевського попри протест фанатів і призначили колишнього наставника Олімпіка Романа Санжара.

"Я не поважав би самого себе, якби після такого залишився". Чому Олександр Чижевський покинув Карпати