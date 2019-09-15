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"Я не вів таємні переговори з Карпатами", – Санжар відверто відповів на критику за своє призначення

22:37 217 Читать на русском
"Я не вів таємні переговори з Карпатами", – Санжар відверто відповів на критику за своє призначення
Роман Санжар / ФК Карпати

Головний тренер Карпат Роман Санжар прокоментував скандал навколо свого призначення на цю посаду.

"Після матчу Десна – Карпати мені подзвонив Олег Бойчишин, запитав, чи розглянув би я пропозицію Карпат. Я відповів, що так.

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Після приїзду у Львів я зустрівся з Олександром Чижевським, і ми нормально обговорили ситуацію. Я не вів таємних переговорів і не був присутній на матчі Карпат "інкогніто", – сказав Санжар програмі Великий футбол.

Нагадаємо, Карпати звільнили Олександра Чижевського попри протест фанатів і призначили колишнього наставника Олімпіка Романа Санжара.

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Карпати Карпати Роман Санжар Роман Санжар Олександр Чижевський Олександр Чижевський
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