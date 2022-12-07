"Це була показова, чудова гра, гравців можна привітати. Вони зробили дуже гарне шоу, але тепер треба спуститися на землю. Це було чудово, справді. Але тепер у нас ще одна гра через чотири дні.

Португалія залишила Роналду в запасі і забила 6 голів – відеоогляд матчу зі Швейцарією

Це була стратегія гри, всі гравці різні, я також випустив Далота, Рафаеля, проте Канселу – також казковий гравець. Це було те, що, як я думав, нам знадобиться на гру зі Швейцарією.

Між Фернанду Сантушем та капітаном збірної (тренер залишив Кріштіану в запасі на Швейцарію – прим.) немає жодних проблем, ми друзі вже багато років. На нас нічого не впливає. Я пояснив, що ця частина повністю виправлена. Роналду показав зразковий приклад чудового капітана", – цитує Сантуша Record.

У чвертьфіналі Португалія зустрінеться зі збірною Марокко, яка сенсаційно переграла Іспанію в серії післяматчевих пенальті.

Португалія вийшла в 1/4 ЧС-2022, забивши 6 голів Швейцарії – жахіття Роналду, історичний хет-трик і аналогія з Україною