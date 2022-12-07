Сантуш спростував конфлікт із Роналду та похвалив Португалію за розгром в 1/8 ЧС-2022
Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш підсумував ефектний погром Швейцарії (6:1) у плей-офф катарського Мундіалю.
"Це була показова, чудова гра, гравців можна привітати. Вони зробили дуже гарне шоу, але тепер треба спуститися на землю. Це було чудово, справді. Але тепер у нас ще одна гра через чотири дні.
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Це була стратегія гри, всі гравці різні, я також випустив Далота, Рафаеля, проте Канселу – також казковий гравець. Це було те, що, як я думав, нам знадобиться на гру зі Швейцарією.
Між Фернанду Сантушем та капітаном збірної (тренер залишив Кріштіану в запасі на Швейцарію – прим.) немає жодних проблем, ми друзі вже багато років. На нас нічого не впливає. Я пояснив, що ця частина повністю виправлена. Роналду показав зразковий приклад чудового капітана", – цитує Сантуша Record.
У чвертьфіналі Португалія зустрінеться зі збірною Марокко, яка сенсаційно переграла Іспанію в серії післяматчевих пенальті.
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