Сантуш опроверг конфликт с Роналду и похвалил Португалию за разгром в 1/8 ЧМ-2022
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подытожил эффектный погром Швейцарии (6:1) в плей-офф катарского Мундиаля.
"Это была показательная, отличная игра, игроков можно поздравить. Они сделали очень хорошее шоу, но теперь нужно спуститься на землю. Это было здорово, действительно. Но теперь у нас еще одна игра через четыре дня.
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Это была стратегия игры, все игроки разные, я тоже выпустил Далота, Рафаэля, однако Канселу – тоже сказочный игрок. Это было то, что, я думал, нам понадобится на игру со Швейцарией.
Между Фернанду Сантушем и капитаном сборной (тренер оставил Криштиану в запасе на Швейцарию – прим.) нет никаких проблем, мы друзья уже много лет. На нас ничего не влияет. Я объяснил, что эта часть полностью исправлена. Роналду показал примерный пример замечательного капитана", – цитирует Сантуша Record.
В четвертьфинале Португалия встретится со сборной Марокко, которая сенсационно переиграла Испанию в серии послематчевых пенальти.
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