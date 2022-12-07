"Это была показательная, отличная игра, игроков можно поздравить. Они сделали очень хорошее шоу, но теперь нужно спуститься на землю. Это было здорово, действительно. Но теперь у нас еще одна игра через четыре дня.

Португалия оставила Роналду в запасе и забила 6 голов – видеообзор матча со Швейцарией

Это была стратегия игры, все игроки разные, я тоже выпустил Далота, Рафаэля, однако Канселу – тоже сказочный игрок. Это было то, что, я думал, нам понадобится на игру со Швейцарией.

Между Фернанду Сантушем и капитаном сборной (тренер оставил Криштиану в запасе на Швейцарию – прим. ) нет никаких проблем, мы друзья уже много лет. На нас ничего не влияет. Я объяснил, что эта часть полностью исправлена. Роналду показал примерный пример замечательного капитана", – цитирует Сантуша Record .

В четвертьфинале Португалия встретится со сборной Марокко, которая сенсационно переиграла Испанию в серии послематчевых пенальти.