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Сантуш продовжив контракт зі збірною Португалії

20:47 203 Читать на русском
Сантуш продовжив контракт зі збірною Португалії
Фернанду Сантуш / SIC Notícias

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш продовжить працювати з національною командою.

Фахівець підписав новий контракт із "командою обраних". Про це повідомив офіційний сайт Португальської футбольної федерації.

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Сантуш працюватиме зі збірною мінімум до 2024 року. Свій шлях у національній команді він розпочав у 2014-му. Саме Сантуш став архітектором тріумфів збірної Португалії на Євро-2016 та в рамках Ліги націй 2018/19.

Нагадаємо, що португальська збірна була суперником команди України у кваліфікації до Євро-2020. Підопічні Сантуша фінішували 2-ми після "синьо-жовтих", набрав лише 1 пункт у двох поєдинках із підопічними Андрія Шевченка.

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Теги
Португалія Фернанду Сантуш Фернанду Сантуш Євро-2020 Португалія Португалія
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