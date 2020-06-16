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Сантуш продлил контракт со сборной Португалии

20:55 20 Читати українською
Сантуш продлил контракт со сборной Португалии
Фернанду Сантуш / SIC Notícias

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш продолжит работать с национальной командой.

Специалист подписал новый контракт с "командой избранных". Об этом сообщил официальный сайт Португальской футбольной федерации.

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Сантуш будет работать со сборной минимум до 2024 года. Свой путь в национальной команде он начал в 2014-м. Именно Сантуш стал архитектором триумфов сборной Португалии на Евро-2016 и в рамках Лиги наций 2018/19.

Напомним, что португальская сборная была соперником команды Украины в квалификации к Евро-2020. Подопечные Сантуша финишировали 2-ми после "сине-желтых", набрал всего 1 пункт в двух поединках с подопечными Андрея Шевченко.

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Теги
Португалия Фернанду Сантуш Фернанду Сантуш Евро-2020 Португалия Португалия
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