Куман перехворів на коронавірус

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман мав серйозні проблеми зі здоров'ям, через які він опинився у лікарні.

"Наші тести на коронавірус показали негативний результат, але через деякий час ми зробили аналіз крові, в якій були виявлено антитіла. Коли чоловік почав почуватись краще, він сів на велосипед, і поїхав з друзями.

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Пізніше Рональд повернувся додому, і йому стало погано. Я відразу зрозуміла, що справа в серці, оскільки батько і дядько Рональда померли від проблем з серцем. Електрокардіограма показала, що він пережив серцевий напад", – наводить слова Бартіни Куман Voetbal International з посиланням на Libelle.

Нагадаємо, Кумана доставили до лікарні через скаргу на біль в грудях – в наставника збірної Нідерландів діагностували серцевий напад. Додамо, що саме "помаранчеві" мали стати першим суперником збірної України на Євро-2020.

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