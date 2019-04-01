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Дерліс Гонсалес забив за Сантос в матчі з Корінтіансом

16:53 216 Читать на русском
Дерліс Гонсалес забив за Сантос в матчі з Корінтіансом
Дерліс Гонсалес / фото з відкритих джерел

Форвард Сантоса Дерліс Гонсалес відзначився забитим голом у матчі чемпіонату Бразилії з Корінтіансом.

Парагваєць, контракт якого належать Динамо, відзначився голом у півфінальному матчі плей-офф чемпіонату Паулісти проти Корінтіанса. Зазначимо, що цей гол не допоміг "рибам" уникнути поразки з рахунком 1:2.

Дерліс Гонсалес забив гол за збірну Парагваю через хвилину після виходу на заміну

Тепер Сантосу доведеться докласти зусиль, щоб відігратися у другому матчі. Дерліс вийшов у стартовому складі Сантоса та забив на 8-й хвилині зустрічі, відновивши паритет у матчі.

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