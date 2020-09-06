"Я хочу схвилювати фанатів. Моїм завданням завжди було показувати свій максимум в кожній грі заради команди і людей, які прийшли нас підтримати. Уболівальникам має бути весело, коли вони спостерігають за нами на полі. І, звичайно, я хочу завоювати якомога більше перемог і титулів. Ніколи не здаватися, завжди йти вперед і залишатися голодним – це все, що важливо для мене.

Сане прокоментував відносини з Гвардіолою після відходу з Манчестер Сіті

Я хочу зіграти ключову роль в одному з найбільших клубів світу. До того ж я ніколи не вигравав трофеїв у Німеччині. Думаю, ми повинні це змінити!

Я вмію справлятися з тиском і не з тих гравців, яких легко зачепити. У номера "10" по-справжньому велика історія, великі гравці грали під ним до мене. Для мене честь носити цю футболку. Але я взяв цей номер свідомо, щоб заявити, що я прийшов сюди, щоб взяти на себе відповідальність. У мене великі завдання у Баварії, і я хочу показати, що люди можуть повністю на мене покластися", – цитує Сане офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Баварія влітку придбала Сане у Манчестер Сіті за 45 млн євро.

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