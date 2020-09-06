"Я хочу взволновать фанатов. Моей задачей всегда было показывать свой максимум в каждой игре ради команды и людей, которые пришли нас поддержать. Болельщикам должно быть весело, когда они наблюдают за нами на поле. И, конечно, я хочу завоевать как можно больше побед и титулов. Никогда не сдаваться, всегда идти вперед и оставаться голодным – это все, что важно для меня.

Сане прокомментировал отношения с Гвардиолой после ухода из Манчестер Сити

Я хочу сыграть ключевую роль в одном из крупнейших клубов мира. К тому же я никогда не выигрывал трофеев в Германии. Думаю, мы должны это изменить!

Я умею справляться с давлением и не из тех игроков, которых легко задеть. У номера "10" по-настоящему великая история, большие игроки играли под ним до меня. Для меня честь носить эту футболку. Но я взял этот номер сознательно, чтобы заявить, что я пришел сюда, чтобы взять на себя ответственность. У меня большие задачи в Баварии, и я хочу показать, что люди могут полностью на меня положиться", – цитирует Сане официальный сайт клуба.

Напомним, Бавария летом приобрела Сане у Манчестер Сити за 45 млн евро.

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