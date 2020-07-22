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Сане прокоментував відносини з Гвардіолою після відходу з Манчестер Сіті

18:41 - Читать на русском
Сане прокоментував відносини з Гвардіолою після відходу з Манчестер Сіті
Сане та Гвардіола / Reuters

Вінгер Баварії Лерой Сане розповів, чи зіпсувались його відносини з Гварідолою після відходу з Манчестер Сіті.

"У нас з Гвардіолою залишилися добрі стосунки. Ніколи не було такого, щоб хтось один з нас втомлювався від іншого. Ми навіть жили в одному і тому ж будинку в Манчестері, так що часто бачилися.

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Я вдячний Хосепу за все, чому він мене навчив, він допоміг мені вийти на дуже високий рівень. Він дуже скрупульозно підходить до роботи, намагається допомогти футболістам стати кращими кожного дня. Гвардіола дуже допитливий в плані тактики, але це добре, це мені допомогло", – поділився Сане в інтерв'ю Bild.

Нагадаємо, Баварія оголосила про трансфер Сане 3 липня. 24-річний вінгер уклав з мюнхенцями п'ятирічний контракт. За даними Transfermarkt, Баварія заплатила Манчестер Сіті за гравця 49 млн євро.

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Теги
Трансфери Манчестер Сіті Манчестер Сіті Німеччина Хосеп Хосеп Гвардіола Лерой Лерой Сане Баварія Баварія
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