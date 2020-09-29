Баварія повідомила про травму Сане – німець пропустить поєдинок проти збірної України у Лізі націй
Півзахисник Баварії та збірної Німеччини Лерой Сане пропустить тривалий період через пошкодження.
Лерой Сане вибув на 3-4 тижні через травму коліна, повідомляють провідні німецькі ЗМІ. Баварія підтвердила інформацію про пошкодження, але чітких термінів відновлення вінгера не вказала.
Реал оприлюднив деталі травми Крооса – німець пропустить матч збірної проти України
"Ми сподіваємось, що Сане повернеться у стрій після паузи на матчі збірних", – сказав Ганс-Дітер Флік на прес-конференції. Це означає, що хавбек пропустить завтрашній матч проти Борусії у Суперкубку Німеччини.
Ба більше, Лерой не зможе взяти участь у поєдинку проти збірної України в рамках Ліги націй, який пройде 10 жовтня о 21:45.
Історична ганьба Гвардіоли, розкішний дебют Суареса з привітом для Барселони, черговий рекорд Роналду – огляд вікенду