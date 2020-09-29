Лерой Сане вибув на 3-4 тижні через травму коліна, повідомляють провідні німецькі ЗМІ. Баварія підтвердила інформацію про пошкодження, але чітких термінів відновлення вінгера не вказала.

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"Ми сподіваємось, що Сане повернеться у стрій після паузи на матчі збірних", – сказав Ганс-Дітер Флік на прес-конференції. Це означає, що хавбек пропустить завтрашній матч проти Борусії у Суперкубку Німеччини.

Ба більше, Лерой не зможе взяти участь у поєдинку проти збірної України в рамках Ліги націй, який пройде 10 жовтня о 21:45.

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