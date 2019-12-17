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Сане повернувся до тренувань після важкої травми

11:56 355 Читать на русском
Сане повернувся до тренувань після важкої травми
Лерой Сане / Фото Bleacher Report

Півзахисник Манчестер Сіті Лерой Сане може повернутись на поле найближчим часом.

Лерой Сане відновився від травми передньої хрестоподібної зв'язки коліна та розпочав тренування за індивідуальною програмою, повідомляє Dailymail.

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Німецький вінгер зазнав пошкодження ще наприкінці літа, і йому пророкували мінімум півроку на реабілітацію.

Нагадаємо, влітку Сане активно цікавилась Баварія, але трансфер так і не відбувся. В поточному сезоні Лерой ще не з'являвся на полі в рамках чемпіонату Англії.

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Теги
Лерой Сане Лерой Сане Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Німеччина
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